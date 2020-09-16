В Есильском районе в результате ДТП погибли пенсионеры

Правоохранительные органы

19:53 16 Сентября 2020

Авария произошла на трассе у въезда в райцентр Явленка. По предварительной версии водитель «Москвича», совершая маневр, не уступил дорогу большегрузу, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение сразу 3 машин.

Водителя еще одного автомобиля марки «ВАЗ 2106» с травмами доставили в больницу. Еще одна авария с участием большегрузного транспорта в тот же день произошла в районе Шал акына. Два человека погибли. Пятеро находятся под наблюдением медиков. По обоим случаям проводится досудебное расследование.

 

 

Анастасия Остертак

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