В Есильском районе в результате ДТП погибли пенсионеры

Авария произошла на трассе у въезда в райцентр Явленка. По предварительной версии водитель «Москвича», совершая маневр, не уступил дорогу большегрузу, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение сразу 3 машин.

Водителя еще одного автомобиля марки «ВАЗ 2106» с травмами доставили в больницу. Еще одна авария с участием большегрузного транспорта в тот же день произошла в районе Шал акына. Два человека погибли. Пятеро находятся под наблюдением медиков. По обоим случаям проводится досудебное расследование.

Анастасия Остертак