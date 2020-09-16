В «Доме мамы» для женщин сегодня провели мастер-класс

Судьба этих женщин-непростая. Сегодня в «Доме мамы» крышу над головой нашли 8 женщин. У каждой своя история. Но их объединяет одно-они выбрали детей. И теперь готовы сделать все, чтобы малыши выросли счастливыми. Кристина Шуртаева в приют попала, будучи беременной.

Сейчас одна воспитывает 4-месячную Арину. Молодая мама говорит, что здесь созданы все условия для нормальной жизни. Большое внимание уделяют саморазвитию. Например, сегодня организовали мастер-класс. Мамочек учили изготавливать украшения своими руками.

Кристина Шуртаева-мать-одиночка:

— Я считаю, это большая возможность зарабатывать деньги. Даже вот, я сейчас мама в декрете и мне тяжело с маленьким ребенком. То есть я могу даже через интернет и спокойно продвигать себя.

Мастер-класс проходил в дружной и теплой атмосфере. Участницы увлеченно подбирали цвета для своего будущего изделия. Девушкам помогала опытная рукодельница Татьяна Елесова.

Татьяна Елесова- мастер по рукоделию:

— Я провожу мастер-классы. Девочкам показываю, обучаю, что можно сделать своими руками для своего ребенка. Таким образом, можно заработать.

Такие мастер-классы не первый год проводит организация молодежного общественного объединения «Молодежь за ЗОЖ». На протяжении двух лет они тесно сотрудничают с «Домом мамы».

Елена Огаркова, координатор проекта организации МОО «Молодежь за ЗОЖ»:

— С «Домом мамы» мы работаем на постоянной основе. В данное учреждение приходят наши специалисты-психологи, юристы. И также мы регулярно проводим мастер-классы. Сегодня мастер-класс по изготовлению повязок. В дальнейшем, получив данные навыки, девушки могут реализовать свою продукцию через торговые точки или инстаграм.

Всего в «Доме мамы» уроки прикладного искусства прошли для 10 девушек. Многие из них уже точно знают, чем будут заниматься в дальнейшем. Есть конкретные идеи. Нужно только время, чтобы реализовать проекты.

Жанель Бисенбаева