Убийство произошло в Аккайынском районе СКО

При выяснении обстоятельств полицейские узнали, что на днях между погибшим и 23-летним сельчанином произошёл конфликт, во время которого в ход пошёл нож. Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных ранений он скончался, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Известно. что он ранее судимый. Ведётся расследование.

Динара Сагандыкова, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— В настоящее время ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Проводятся следственные действия.

Айгерим Муканова