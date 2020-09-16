Убийство произошло в Аккайынском районе СКО

Правоохранительные органы

19:58 16 Сентября 2020

При выяснении обстоятельств полицейские узнали, что на днях между погибшим и 23-летним сельчанином произошёл конфликт, во время которого в ход пошёл нож. Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных ранений он скончался, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Известно. что он ранее судимый. Ведётся расследование.

Динара Сагандыкова, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— В настоящее время ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Проводятся следственные действия.

 

 

Айгерим Муканова

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