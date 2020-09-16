Пожар в общежитии произошел в Петропавловске

В 11 часов 4 минуты на пульт огнеборцев поступила информация о пожаре в общежитии по адресу Мира, 225. По прибытии спасатели сразу приступили к эвакуации всех жильцов, которые находились на тот момент в многоэтажке.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

-Пожар в общежитии произошел на первом этаже, вот в этой квартире. О предварительной причине, как и о точной, пока ничего не известно. Мы знаем, что эвакуировали приблизительно 50 человек. Некоторым из них пожилым людям, детям оказывали медики первую помощь.

По словам пожарных и полицейских, на момент возгорания в квартире никого не было. Соседи отозвались о ее жильцах, как о порядочных и ответственных людях, которые ко всему прочему, недавно сделали ремонт. От него теперь не осталось и следа. ЧП разворачивалось быстро, потому многие не сразу поняли, что именно произошло.

Постояльцы общежития:

— Нас со второго этажа вытащили, мы тут все в пыли. И тут темно было, мы задыхались, нас просто пожарные прям за руки вывели.

— Они нас вывели, мы отдышались, потом нас отправили машину скорой помощи, мы сидели, пока все тушили. Чувствую себя нормально.

Александр Щелкунов — очевидец. Мужчина еще до приезда пожарных вошел в горящую квартиру, чтобы вытащить из нее газовый баллон.

Александр Щелкунов, житель г.Петропавловска:

— Я выбегаю, соседка сверху, говорит, — у меня снизу дым идет, она на первом, а со второго дым валит. Мы раз посмотрели и, оказывается, у соседа возле электробудки оттуда валил очень сильный дым. Соседка нам открыла двери от этой квартиры, 00:49 хотел вытащить баллон, но клубы дыма до того сильные были, что я даже в респираторе не смог это сделать. Потом мы все вместе пошли, и люди стали вызывать и пожарных, и полицию.

Во второй половине дня на брифинге огнеборцы подробно рассказали о пожаре, который сегодня обсуждает весь город. Информацию, неправильно поданную в одном из местных пабликов, они опровергли.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— С места пожара было эвакуировано 2 газовых баллона, пострадавших и жертв нет, до этого в социальных сетях говорили, что был взрыв газового баллона, такого не было.00:35 6 единиц пожарной техники и плюс дополнительно были направлены 3 единица автолестницы, так как поступали звонки о том, что на верхних этажах в задымленных помещениях есть люди.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Все, что с ней связано на первом этаже общежития, в котором произошло возгорание, выглядит примерно вот так. Доверия подобная картина, во всяком случае, на первый взгляд, не вызывает.

Дарья Пышмынцева