Полицейские и волонтёры клуба «Қамқор» закрасили наркограффити

Волонтёры не в первый раз участвуют в подобных акциях, поэтому знают, в каких районах города чаще всего встречается реклама наркотиков. Ранее они раздавали защитные маски с антинаркотическим логотипом, памятки и брошюры, проводили профилактические беседы с молодежью.

Екатерина Коклемина, волонтер клуба «Қамқор»:

— Сегодня мы закрасили довольно много граффити, часто принимаем участие в таких мероприятиях. Такие мероприятия по закрашиванию направлены на заботу о молодежи, чтобы они не губили свою молодость, не употребляли незаконные вещества.

Ежемесячно полицейским поступает порядка 5 сообщений о наркограффити. Для этого в 2018 году стражи порядка организовали «прямую линию» в мессенджере WhatsApp. Обращения и фотоматериалы поступают на номер, который вы можете увидеть на экране /87075009665/.

По каждому сообщению, проводятся проверки, принимаются меры по закраске опасных надписей. В этой работе оперативникам помогают студенты и учащиеся ВУЗа и колледжей, состоящие в волонтерских клубах. Полицейские напоминают, что за такие художества предусмотрена уголовная ответственность.

Галина Жолумбетова, старший оперуполномоченный отдела по противодействию наркопреступности УП г.Петропавловска:

— С начала года закрашено более 360 наркограффити. Несмотря на постоянно проводимые акции по закрашиванию надписей – их меньше не становится. в связи с этим просим жителей города проявить свою гражданскую позицию и своими силами закрашивать эти граффити.

С 14 сентября на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Паутина». Цель — выявление и пресечение фактов сбыта наркотических средств на территории региона. С начала года полицейские региона из незаконного оборота изъяли более 328 кг различных наркотических веществ, из них свыше 1 килограмма – синтетические наркотики.

Айгерим Муканова