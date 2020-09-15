Вакцинацию против гриппа в этом году начали в середине сентября

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Всемирной организацией здравоохранения рекомендован охват населения вакцинацией против гриппа — 10%. Ежегодно этот показатель по области был достигнут до 10.7%, 10.6%, 10.8 % в зависимости от населения области.

В тоже время каждый год находятся люди, уверенные в своем иммунитете, которые решают, что прививки им не нужны. Немало остается и тех, кто сомневается в качестве вакцины. Для них многочисленные ее проверки, исследования и сертификаты не аргумент, от слова совсем.

2020-й, конечно, многое изменил в сознании людей, сделал их осторожнее, заставил поверить в то, что раньше казалось нереальным. В нашей области 15-го сентября в первый день вакцинации против сезонного гриппа уже привито около 3-х тысяч человек. Ряды первопроходцев, чтобы показать и доказать безопасность вакцины от гриппа, пополнил и министр здравоохранения Алексей Цой.

«В этом году вакцинация населения особо важна, так как в условиях пандемии коронавируса может произойти наслоение заболеваемости, и тогда нам будет сложно удержать достигнутую стабилизацию ситуации»

Алексей Цой, министр здравоохранения РК

Поэтому вместо начала октября вакцинацию от гриппа делают с 15-го числа первого осеннего месяца. В северном регионе закупили больше 60 тысяч доз российской вакцины, ее использовали и в 2019-м. В нее вложили 52 млн тенге. Еще 24 тысячи доз планируют докупить чуть позже. По данным управления здравоохранения, вакцин хватит всем, неважно североказахстанец получает ее платно или за счет государства.

Бесплатной вакцинацией в СКО планируется охватить: 8225 медицинских работников

свыше 4 тыс. детей, подлежащих наблюдению специалистов в медицинских организациях

5210 часто болеющих детей старше шести месяцев

больше 800 воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка

около 1,5 тыс. получателей услуг медико-социальных учреждений

свыше 1000 беременных женщин

больше 20,5 тыс. лиц с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания (20575)

свыше 18 тыс. человек получат бесплатную прививку от гриппа по эпидемиологическим показаниям

Следующая волна коронавируса, если она докатится до северного региона, будет иметь взрывной характер. Потому эпидобстановку, которая сейчас сложилась в нашей области можно назвать своеобразным затишьем перед возможной бурей, — говорят санитарные врачи.

Если продолжать метафору, по их же данным, маленькие тревожные волны, которые уже остались позади, были в начале учебного года, когда дети возвращались после каникул из других областей страны.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Был случай заболевания в Аккайынском, дети были контактные с ковидной мамой и в Уалихановском районе они приехали, отдыхали, ездили к родственникам и ребенок заболел. Вот эта особенность, когда собираются коллективы детские.

Их в дежурных группах будут прививать от гриппа специальные выездные бригады, а школьников постарше вакцинируют в медучреждениях, к которым они прикреплены. Это то, что касается детей. Вернемся к взрослым, которые, предположим, болеют коронавирусом и идут делать прививку от гриппа. Что будет происходить в их организме?

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Я думаю, здесь никаких проблем не должно быть. Если есть какие-то клинические проявления заболевания, обострение хронических заболеваний, какая-то вирусная инфекция, тогда да. Только после осмотра врача после отсутствия противопоказаний человек допускается к вакцинации.

Защитный эффект от нее будет через 8-12 дней, а сохраняется он до 12-ти месяцев.

Дарья Пышмынцева