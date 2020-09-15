В Kozybaev university открыли книжный общественный шкаф «Bolashaq Books»

В этом году в рамках государственного гранта «Центра поддержки гражданских инициатив« во всех регионах страны Ассоциация «Болашак« устанавливает 20 общественных шкафов. Один из таких открыли в Kozybaev University.

Алишер Дунгенин, заместитель исполняющего директора Ассоциации «Bolashaq«:

— Данный проект реализуется молодежью и для молодежи. Цель данного проекта — популяризация чтения среди населения, в том, чтобы молодежь больше делала упор на книги. Я уверен, что данные книжные шкафы помогут в популяризации чтения среди молодежи.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Назначение этого шкафа состоит в том, что каждый читатель может оставить свою книгу, а взамен взять другую. Проект функционирует с 2017 года. Впервые его открыли в одном из городских торгово-развлекательных центров.

Проект реализуется под эгидой программы «Рухани жангыру«:

— Часть книг — это произведения, переведенные на казахский язык, а другая — книги отечественных авторов, мировая литература и комиксы. Последние, кстати, основаны на истории кочевых племён.

Бекзат Мырзахметов, директор издательства комиксов:

— Мы разрабатываем комиксы на казахском фольклоре. Наша команда разрабатывает в онлайн-формате и в печатной продукции. Основная цель комиксов — показать наш фольклор в другом обличи.

Сейчас команда в основном выпускает комиксы в онлайн-формате. На выставке представили одну из работ — «Золотой воин. Томирис«. В ней рассказывается о жизни сакской царицы, желающей победить непокоримых амазонок и объединить все кочевые племена великой степи. Если говорить в целом о фонде книжного шкафа, то издания здесь будут пополняться постоянно. Присматривают за шкафом волонтёры.

Айгерим Муканова