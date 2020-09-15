Мост в Рабочем посёлке Петропавловска дал трещину

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Мост в Рабочем посёлке построили 60 лет назад. Загруженность его довольно высока. Реконструкцию путепровода последний раз делали в 2014 году. И вот, после 6 лет появилась трещина. Петропавловцы встревожены,что в любой момент переправа может рухнуть.

Фотографии и видео, на котором виден широкий зазор, распространились в самых популярных пабликах. Посмотрев на них, действительно задумываешься. Петропавловцы опасаются, что дорожное полотно на мосту треснуло, и проезжать по нему небезопасно. Но, в городском акимате заверяют, что поводов для тревоги нет.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ и автодорог г. Петропавловска:

— Обычно такие дефекты бывают на мостах, и это считается нормой. Реконструкция моста производилась в 2014 году. На сегодняшний момент готовится ПСД, после чего поведётся работа по среднему ремонту.

Трещину планируют устранить до конца года. До ремонта перекрывать мост не будут.

Жанель Бисенбаева