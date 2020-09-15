Мошенник оформлял займы на жителей Петропавловска без их ведома

Сколько людей удалось обмануть ранее судимому горожанину, полицейским предстоит установить в ходе досудебного расследования. Сейчас мужчина арестован, проводятся следственные действия.

Жанкельды Апенов, оперуполномоченный УП г.Петропавловска:

— Был установлен и задержан ранее судимый по аналогичным преступлениям 30-летний житель Петропавловска, который путем обмана и злоупотребления доверием граждан оформлял кредиты. В настоящее время расследуется по статье 190 части 3 УК РК.

По словам подозреваемого, он размещал свои объявления о приеме на работу, на разных популярных интернет- площадках.

Задержанный:

— Размещал на площадках ОЛХ, либо «Маркет КZ» объявление о приеме на работу. Далее созванивался с людьми, скидывал им договора, они данные все свои оставляли. В результате я брал на них микрокредиты.

Когда деньги перечислялись на карточки их пользователей, предприимчивый «работодатель» придумывал разные истории, чтобы выманить эти средства у своих якобы будущих работников. К примеру, говорил, что не может перечислить деньги своему уволенному сотруднику, так как у него нет счёта.

А еще просил о помощи. Доверчивые люди перечисляли ему со своих счетов деньги на киви кошелёк. Суммы — от 160 до 220 тысяч тенге. Чтобы не стать жертвой таких мошеннических действий, отмечают оперативники, необходимо исключить предоставление каких-либо данных по телефону, интернет-ресурсам.

Как показывают факты, главным инструментом в таких обманных операциях становится перечисление денег с карточки на счет третьего лица. Это недопустимо ни под каким предлогом.

Айгерим Муканова