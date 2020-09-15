Машиностроительный и профессионально-педагогический колледжи обучают офлайн

Образование

20:11 15 Сентября 2020

Обработка рук и измерение температуры. С этих процедур начинается каждый учебный день у студентов машиностроительного и профессионально-педагогического колледжей. С 1 сентября здесь возобновили свою работу в штатном режиме. Правда, обучаться офлайн могут пока только первокурсники. Всё для того, чтобы вчерашние школьники легко адаптировались на новом месте.

Анатолий Фурманюк, директор машиностроительного колледжа:

— Для этого было организовано 2-х сменное занятие.Расписание было составлено так, чтобы группы не пересекались. Кроме того, ведется журнал записи отсутствия больных, поддерживается связь с родителями ,чтобы не произошло скрытых случаев заболевания.

Чтобы не допустить скопления людей, в здании колледжа организовали два отдельных входа. Каждую учебную группу разделили на две подгруппы. В каждой — не более 13 человек. Аудитории проветривают и кварцуют. Для безопасности студентов создали все условия. И это их радует, как и тот факт, что появилась возможность обучаться не в онлайн -формате.

Асылбек Карибаев, студент СКППК:

— Для меня учиться в штатном режиме гораздо приятнее и более лучше, чем на дистанционном. Поскольку живое общение присутствует и контакт с преподавателями.

В новом учебном году в машиностроительном и профессионально-педагогическом колледжах приняли почти 400 ребят — первокурсников.

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

В Булаевской школе — гимназии им. Б.Баяна пользуются биокотлом
В регионе с 17 августа начала свою работу летняя школа
Преподаватели СК в числе победителей республиканского конкурса видеоуроков
Мажилисмен К.Мусырман проверил готовность школы №25 к учебному году
С 18 августа старшеклассники СКО повторно проходят ЕНТ
72% школ региона работает в штатном режиме в новом учебном сезоне
Доступность и качество — главные стратегические направления развития образования
5 миллиардов тенге на ремонт 107 объектов образования выделили в СКО
Особенности дистанционного формата обучения, финансирование сферы образования
В НИШ прошел финальный этап республиканского конкурса «Мың бала»
Благотворительная акция «Дорога в школу» прошла в детской деревне семейного типа
В 2020-м учащихся городских школ обеспечат учебниками на 100%