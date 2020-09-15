Машиностроительный и профессионально-педагогический колледжи обучают офлайн

Обработка рук и измерение температуры. С этих процедур начинается каждый учебный день у студентов машиностроительного и профессионально-педагогического колледжей. С 1 сентября здесь возобновили свою работу в штатном режиме. Правда, обучаться офлайн могут пока только первокурсники. Всё для того, чтобы вчерашние школьники легко адаптировались на новом месте.

Анатолий Фурманюк, директор машиностроительного колледжа:

— Для этого было организовано 2-х сменное занятие.Расписание было составлено так, чтобы группы не пересекались. Кроме того, ведется журнал записи отсутствия больных, поддерживается связь с родителями ,чтобы не произошло скрытых случаев заболевания.

Чтобы не допустить скопления людей, в здании колледжа организовали два отдельных входа. Каждую учебную группу разделили на две подгруппы. В каждой — не более 13 человек. Аудитории проветривают и кварцуют. Для безопасности студентов создали все условия. И это их радует, как и тот факт, что появилась возможность обучаться не в онлайн -формате.

Асылбек Карибаев, студент СКППК:

— Для меня учиться в штатном режиме гораздо приятнее и более лучше, чем на дистанционном. Поскольку живое общение присутствует и контакт с преподавателями.

В новом учебном году в машиностроительном и профессионально-педагогическом колледжах приняли почти 400 ребят — первокурсников.

Анжелика Сычева