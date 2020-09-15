Каждое утро петропавловцы выходят на улицу для тренировок

Разминка, растяжка, спортивная ходьба и немного силовых упражнений. Так начинается день у Бектена Жусупова. Более 50 лет он ведет активный образ жизни. Говорит, такие занятия оказывают положительное влияние на организм, повышают все показатели и даже улучшают работу мозга.

Бектен Жусупов:

— В парк я прихожу каждый день. С 9-ти часов. 2-3 часа занимаюсь на тренажерах.

Лет 50 занимаюсь спортом, без этого не могу. Обязательно нужно утром размяться, на тренажеры прийти, пройтись.

А вот Виктор Смирнов спортом начал заниматься недавно. Просыпается на заре — в 6 утра, и сразу же направляется в парк. Здесь созданы все условия для сохранения здорового тонуса. Спорт для Виктора уже больше, чем полезное увлечение, это стало смыслом жизни.

Виктор Смирнов:

— Утром в половину 9-го выезжаем. И по парку проезжаем. Потом выходим на тренажеры. На каждом тренажере занимаюсь. На тренировки уходит больше 1,5 часов.

Пожилым людям занятие спортом дает возможность как можно дольше сохранять физическую и умственную работоспособность. А вот молодым людям спорт дает возможность поддерживать себя в форме и приятно проводить время. Аслану Баукенову 15 лет. Вот уже несколько лет занимается стрит-воркаутом. Английский термин прямого перевода не имеет, но само понятие означает уличные тренировки.

Аслан Баукенов:

— Обычно я тренировался во дворе. Потом начал тренироваться на стадионе «Жастар». В воркаут входят базовые тренировки, отжимания и брусья. Потом идут элементы и стрит-лифтинг, подтягивание с дополнительным весом.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Ежедневно в старом парке спортом занимаются десятки человек. А все потому, что тренировки на свежем воздухе снимают напряжение и развеивают накопившуюся за день усталость. Кроме того, на улице легче переносятся физические нагрузки, и главное — свежий воздух приносит больше пользы для здоровья человека.

Жанель Бисенбаева