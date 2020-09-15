Художественное панно с изображением А.Куанабаева украсило дом в Петропавловске

Для художественного панно выбрали дом на пересечении улиц Абая-Ауэзова. Изображение займёт всю стену многоэтажки. В центре — портрет поэта, остальное пространство заполнили орнаментами. Подобных работ нет в Казахстане, автор идеи — Болат Асербеков.

Для проекта пригласил строителей из Алматы. Все детали выполнены из керамической плитки, которую обжигают в печи под температурой 830 градусов. Поэтому материал долговечный и устойчив к погодным катаклизмам.

Бейбит Наманов, строитель, г.Алматы:

— Мы проходим праймером, чтобы обезжирить и не оставить пыли. Потом протягиваем клеем. На кафель мажем клей и устанавливаем.

За 6 дней строители закончили монтажные работы центральной части панно. Жители города, проходя мимо, с интересом рассматривают художественное творение. Если погода не помешает мастерам, то проект завершат через 10 дней. На данный момент строителям мешает рекламная вывеска и кондиционер магазина, находящегося в этом доме. Ведутся переговоры.

Айгерим Муканова