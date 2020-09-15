ДЧС: С начала года в огне погибли 35 человек, 9 утонули в водоёмах

Трагический случай произошел в 4-х километрах от Мамлютки, на озере Окунево. Еще в прошлую пятницу 61 -летний мужчина отправился на рыбалку вместе со своими друзьями. Как выяснилось позже, в поисках лучшего клёва рыбак отплыл подальше от своих товарищей. При себе он имел спасательный жилет. С тех пор его никто не видел.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Все втроем уплыли в разные стороны. Ближе к обеду двое из них выплыли, один вовремя не приехал, и его начали искать. Затем вызвали наших сотрудников. Спасатели нашли лодку со спасательным жилетом, а тело обнаружили под лодкой. Причина смерти устанавливается. Скорее всего, это несчастный случай. 9 сентября на окраине села Подгорного на реке Есиль местными жителями извлечено тело мужчины 1959 года рождения, который ранее распивал спиртные напитки.

Неспокойными выходные выдались и на пожары. 11 сентября в областном центре по адресу проезд Московский, 68 горела хозпостройка. Пламя распространилось до такой степени, что перешло на соседнюю баню с мансардой, а также жилой дом. Общая площадь пожара составила 255 квадратных метров.

Обошлось без жертв и пострадавших. По версии огнеборцев, причиной ЧП стал непогашенный окурок. А днем ранее в селе Константиновке Айыртауского района, в результате воспламенения 2-ух квартирного дома погиб его хозяин.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Была уничтожена полностью кровля, частично потолочное перекрытие квартиры номер 2. Общая площадь пожара-72 кв. метра. Оперативными действиями была спасена 2-ая квартира. Причина пожара, вероятнее всего, неосторожное обращение с огнем. Если дословно говорить, то это непотушенная сигарета или свеча.

С начала года в регионе произошло 422 пожара, в которых погибли 35 североказахстанцев. Это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На водоёмах погибли 9 человек. ЧС-ники еще раз напоминают жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности и на воде.

Абай Альжанов