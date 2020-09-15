Был Тимирязевским, станет имени Сабита Муканова

120 лет Сабиту Муканову. Эта дата пополнила копилку юбилейных 2020-го, каждая из них для Казахстана особенно важна, как и выдающиеся личности, которые за ними стоят.

Нурлан Кенесов, аким Тимирязевского района:

— Северо-Казахстанская область — родина очень многих по-настоящему великих людей. Мы, после сходов сельских округов, общественных слушаний, заседания комиссий районного маслихата приняли решения, что выступим с инициативой, переименовать Тимирязевский район в имени Сабита Муканова. Мы понимали важность и сложность этого решения, оно, как и предполагалось, займет время. Также понадобятся деньги, больше 3 млн тенге.

Со своей идеей администрация района обратилась в областную ономастическую комиссию. Добро на ее работу дали на уровне республики, но потом…

Ернияз Султанов, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Сейчас решение о переименование приостановлено. Это связано с эпидемиологической обстановкой в стране. Как только, нам поступит распоряжение с республики, Тимирязевский район переименуют. Наша работа показала, что люди по-разному восприняли такой шаг. Мы связываем это с тем, что любые большие перемены требуют времени, североказахстанцам просто необходимо привыкнуть.

А еще осознать, что это решение оправдано временем и вкладом выдающейся личности, но, ни в коем случае, не спонтанное, считает кандидат филологических наук Заркын Тайшыбай.

Заркын Тайшыбай, кандидат филологических наук, профессор, преподаватель Kozybaev university:

— Это законно я бы сказал, такой справедливости мы давно ждали. И между прочим, я вам говорю, что в 30-х годах, свой аул, где он родился, назывался колхоз им. С.Муканова, почти 90 лет тому назад. И развитие истории ставит все на свое место.

И теперь остается ждать, когда она поставит точку в деле по переименованию района, начатом тимирязевским акиматом.

Дарья Пышмынцева