В трех районах СКО зафиксирован массовый падёж домашней птицы

По словам ветеринаров, во всех случаях у особей наблюдались одинаковые симптомы: диарея, повышение температуры, слабость, посинение гребешка. Но, без экспертизы рано делать какие-то выводы, поскольку эти проявления схожи с несколькими видами инфекционных заболеваний. На данный момент специалисты ждут результаты анализов. Погибшую домашнюю птицу сожгли, а во дворах сельчан провели дезинфекцию.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Со своей стороны ветеринарная служба провела отбор патологического материала, отправили в лабораторию для исследования. Кроме того, сегодня к нам приезжает специалисты Национального рефлекторного центра в сфере ветеринарии для отбора проб и исследования у себя в лаборатории в г. Нур-Султан. Проводим разъяснительную работу среди населения для того, чтобы обезопасить свою птицу от гибели.

Гуси, утки, индоутки, куры. Заражены все виды птицы. Чтобы снизить риск распространения инфекции, в ветеринарной службе советуют исключить контакт домашних с дикими водоплавающими особями, т.е не выпускать их на водоёмы. Об этом ветеринары говорили уже на встрече со специалистами областной прокуратуры.

Кайырлы Казанов — руководитель отдела управления ветеринарии СКО:

— Данные меры связаны с тем, что предварительно нами, ветеринарной службой, в связи с регистрацией птичьего гриппа в приграничных областях Российской федерации, это с 4 августа в Челябинской области и с 26 августа с Омской области, введены временные ограничения на ввоз живой птицы и продукции птицеводства.

В общей сложности погибло порядка 700 голов. Сложившуюся ситуацию держат на контроле и прокуроры.

Гульмира Бопанова, помощник прокурора СКО:

— В настоящее время по поручению Генеральной прокуратуры проверка у нас проводится деятельности всей ветеринарной службы области. Данные проверочные мероприятия у нас идут с конца июля текущего года. Поэтому все эти вопросы также будут охвачены в рамках проверки.

Причины падежа станут известны 15 сентября.

Анастасия Остертак