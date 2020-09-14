В 7 туре чемпионата РК ФК «Qyzyljar» проиграл костанайскому «Тоболу»

Спорт

18:23 14 Сентября 2020

Встреча проходила в южной столице в прошлую субботу при пустых зрительских трибунах. С самого начала матча соперники оказывали давление на оборону петропавловцев. Голкиперу Мирославу Лобанцеву приходилось не раз выручать свою команду. Но к сожалению, североказахстанцы дрогнули.

На 35 -й минуте после навеса открыл счёт в матче защитник «Тобола» Дмитрий Мирошниченко. После перерыва соперники закрепили статус фаворита, удвоив преимущество. Отличился Азат Нургалиев. Практически на протяжении всего поединка костанайцы владели инициативой и могли забивать ещё.

Встреча закончилась со счётом 2-0 в пользу «Тобола». Сейчас подопечные Вячеслава Руснака расположились на 9 строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. В их активе 7 очков. Стоит отметить, что в следующей игре, которая состоится 20 сентября, нашей команде предстоит сразиться с лидером первенства — алматинским «Кайратом».

Юрий Чухлеба, ассистент главного тренера ФК «Qyzyljar»:

— Голы пропустили из-за индивидуальных ошибок, потери концентрации при стандартных положениях. Ребята пытались исправить ситуацию в последние 20 минут , но шансами не смогли воспользоваться. Мы отрабатывали стандартные положения, но пропускаем из-за потери концентрации.

 

 

Абай Альжанов

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