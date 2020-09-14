Тему электронного билетирования в общественном транспорте обсуждают в СК

3351svetlana: «В консервных банках грязных, холодных ездим и проезд хотят поднять…» dm.itrii6143: «Это только начало. Сейчас и на горючее, и на хлеб цены взлетят!» Kali241093: «Ладно уважаемые североказахстанцы поговорили и хватит, готовьте 130 тенге»

Примерно так петропавловцы восприняли информацию про декабрьское подорожание проезда в общественном транспорте. За выходные это сообщение «разлетелось» практически по всем популярным пабликам и собрало не один десяток негативных комментариев.

Чтобы последнего стало меньше, а ситуация -яснее, этот вопрос прокомментировали в городском акимате. Стоимость, действительно,хотят увеличить, но это связано с введением электронного билетирования.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— По опыту других городов вы знаете, наверное, Астана и Алматы, у них идут разные тарифы. Если ты идешь без карточки рассчитываться, то цена в два раза больше.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Транспортная карта. Без нее большинство жителей городов с электронным билетированием из дома не выходят. Иначе за проезд в общественном транспорте придется заплатить больше, чем это возможно. В моих руках вариант, адаптированный с соседнем Кокшетау. С ней проезд будет стоить 80 тенге, без нее придется отдать все 150. В Петропавловске к ценообразованию подойдут несколько иначе. С картой проезд в автобусе будет стоить 80 тенге, без нее 130.

На конкретных примерах всё всегда становится понятнее и проще. Взять то же электронное билетирование в крупных городах страны, где пассажиропоток с петропавловским точно не сравнится. В том же соседнем Кокшетау систему безналичного расчета в общественном транспорте ввели только после того, как его обновили. В больших комфортабельных автобусах — электронные билеты.

Там, где приборы не было возможности установить, их ручные аналоги выдали кондукторам, которых в Петропавловске нет, как и пока что комфортного общественного транспорта. Вся эта работа, по словам специалистов, — дело не одного дня. Все эти нововведения предшествовал кропотливый анализ работы автобусов, который из-за пандемии приостановили.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Невозможно было провести нормальное обследование общественных маршрутов. Оно было заказано из Алматинской компании. В середине этого процесса у нас начались мероприятия по ЧС.

Обследование продолжается. После него общественный транспорт и в целом систему пассажирских перевозок ждет оптимизация. На этом рынке смогут остаться только самые сильные, рассказала председатель ассоциации североказахстанского автотранспортного союза Галина Семёнова.

Галина Семенова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Есть предприятия перевозчиков, которые, будем говорить, возможно, прекратят свою деятельность с введением электронного билетирования. Это маршруты, которые у нас низкой рентабельности. Понимая, что это нагрузка на предприятие перевозчика. Стоимость проезда для него уже будет составлять не 80 тг, а порядка 72 тг. Это такая финансовая серьезная нагрузка.

Животрепещущий вопрос. Быть ли покупке долгожданных новых автобусов? однозначно да, заверили в акимате Петропавловска, как и электронному билетированию, которое по предположению Аскара Хабибулина, введут до конца 2020-го. Процесс этот довольно сложный, поэтому не быстрый. Считает так и Галина Семёнова. А еще рассказала, почему в 2019-м не получилось осуществить эти планы.

Галина Семенова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Немаловажным имело место при выборе оператора финансовая составляющая, поэтому этот процесс затянулся, также оборудование, которое будет удобно как для перевозчиков, так и для населения. На данный момент перевозчиками заключен меморандум с местными исполнительными органами и с компанией. Уже на стадии заключения договора с перевозчиками. Вне зависимости, новый это или старый автобус, мы эту работу сейчас начнем, оборудование начнут устанавливать.

Чтобы люди постепенно привыкали к нововведению, никаких деталей о формате электронного билетирования в общественном транспорте Петропавловска пока нет. Как и точных дат его введения.

Дарья Пышмынцева