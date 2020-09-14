Почти 70 жилых домов Петропавловска рискуют остаться без отопления

Многоэтажка по адресу Маяковского, 93 — одна из тех, где к зиме еще вообще не готовились. Старшей по дому Гульнар Дорбаевой остаётся только разводить руками. Об опрессовке отопительной системы здесь и речи никто не ведёт.

Гульнар Дорбаева, старшая по дому:

-Нет, опрессовку мы не делали, потому что народ у нас такой. Все в основном собственники. Вот на данный момент люди не платят за КСК, и у меня нет денег на опрессовку.

Речь идет всего о 35-ти тысячах тенге. Если разделить эту сумму на всех жильцов дома, где 145 квартир, то получается немного. По 250 тенге. Усложняет ситуацию и отсутствие здесь кооператива собственников квартир.

Аналогичная картина складывается во многих других домах. Проблема очевидна. Аким города Булат Жумабеков поручил специалистам жилищно-коммунального хозяйства взять на контроль вопросы создания и официального оформления КСК.

Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— В настоящее время мы проводим мероприятия по подготовке к отопительному сезону, то есть это весь летний сезон. В целом по городу 1090 многоэтажных домов. Мы, конечно же, пытаемся охватить все дома, во всех домах проводится опрессовка. Но тут в первую очередь, хотелось бы отметить, что здесь ответственность председателей КСК и самих жителей. Необходимо, чтобы они активно принимали участие в мероприятиях по подготовке к отопительному сезону.

На данный момент технически к приему тепла готовы 1022 многоквартирных жилых дома.

Анжелика Сычева