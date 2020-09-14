Аграрии СКО завершают жатву

Погодные условия сейчас позволяют хлеборобам трудиться ударными темпами, по максимуму использовать каждый погожий день. На 14 сентября обмолот зерновых и зернобобовых составляет 86%. Это более 2х с половиной миллионов гектаров земли. Намолот достиг отметки в 3,7 миллиона тонн.

Средняя урожайность при этом — 14,5 центнеров с гектара. Лидеры в уборочной страде кызылжарцы. Что же касается масличных, то аграрии убрали уже почти 600 тысяч гектаров сельхозугодий. С 1 (одного) гектара собирают по 8 центнеров.

Абай Альжанов