Во второе воскресенье сентября казахстанцы отметят День семьи

Казахстан — полиэтническое государство. В нем проживает более 150 национальностей: казахи, русские, украинцы, немцы, корейцы, татары. Культура последних, кстати, очень интересна. Как говорит Зулейха Бикметова, у каждого народа есть такие обычаи, которые заметно выделяются среди других.

Зулейха Бикметова, представитель ОО «Северо-Казахстанский областной татаро-башкирский общественный центр «Дуслык»:

— Я расскажу о традициях, какие у нас есть «изюминки» в бракосочетании, в обряде рождения ребенка. Я думаю, что сегодня среди людей есть интернациональные семьи. Также, принесла буклеты, где подробно показано, что такое никах, бракосочетание.

В Казахстане День семьи отмечают с 2013-го года. Этот праздник учредили указом Елбасы Нурсултана Назарбаева. С тех пор он отмечается регулярно, каждое второе воскресенье сентября. Не пропускают этот день и в областной библиотеке им. С.Муканова.

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. С. Муканова:

— День семьи отмечается уже не первый год. Поэтому такие мероприятия в областной библиотеке проводятся на постоянной основе.Здесь будут присутствовать представители культурных центров АНК, которые расскажут о различных традициях, которые имеются.

Семья — это, главное, что есть у человека. Она держится на взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге, радости от совместных действий. Сегодня на встрече об этом говорил каждый.

Алишер Ашимов