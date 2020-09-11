Токаев: Нужно возобновить деятельность детских кружков

Возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества ремесленничества. Такую задачу поставил перед казахстанцами в своем послании от 1 сентября Президент страны Касым-Жомарт Токаев. На местах уже приступили к реализации поручений.

Специалисты областного филиала национального центра «Өрлеу» провели онлайн — встречу с жителями других регионов страны. На связи с СКО — дети вместе со своими родителями почти из всех городов. На дистанционной площадке наши педагоги не только рассказали, но и показали возможности дополнительного образования.

Вниманию участников представили Work Shop — мастерские Дворца школьников: робототехника, SDR радио, лаборатория современных биотехнологий , художественная школа и другие различные кружки. Всё это для того, чтобы школьники не только узнали о них, но и выбрали для себя занятие по душе.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора по учебно-методической работе ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК РК по СКО:

— Сегодня проводим мероприятие — это навигатор дополнительного образования: подключайся. И ведущей идеей является презентация ресурсов направления деятельности дворца школьников, в частности, для детей сельских школ. Поэтому сегодня участниками нашего мероприятия являются более 100 учащихся районов.

Дарья Пышмынцева