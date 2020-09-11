Супруги Гафуровы из Петропавловска вместе уже 19 лет

Общество

19:39 11 Сентября 2020

История четы Гафуровых началась 22 года назад. Он приехал поступать в колледж, где девушка работала преподавателем. Так и познакомились. Поначалу возлюбленным приходилось скрывать свои отношения, но это не мешало крепчать их любви. Через три года после знакомства они официально стали мужем и женой. Сейчас Кайырлы и Назгуль — любящие друг друга супруги.

Кайырлы Гафуров, художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов «Сегіз сері»:

— Основа крепкой семьи — это уважение друг к другу, умение прислушиваться и идти на уступки. В каждой семье бывают споры, но важно уметь их правильно решать, а не усугублять ситуацию. У нас тоже были трудности, но мы прошли через них рука об руку.

Кайырлы и Назгуль воспитывают двоих сыновей: старшему Габиту — 18, а Нуржигиту 11 лет. В воспитании детей пара придерживается мнения, что важно поддерживать выбор своих сыновей, это поможет им достичь успехов в будущем. И, конечно, подавать ребятам хороший пример.

Назгуль Маштакова, музыкант оркестра казахских народных инструментов «Сегіз сері»:

— Я всегда говорю детям ,пример мужчины для вас -отец. Вы должны перенять все его хорошие качества: доброту, мужественность, терпеливость. И прислушиваться к его словам, ведь он никогда не пожелает вам плохого, а, наоборот, подскажет истинный путь в любой ситуации.

Кайырлы и Назгуль — музыканты Северо-Казахстанской областной филармонии. От родителей любовь к творчеству передалась детям. Мальчишки отлично владеют игрой на гитаре, домбре, фортепиано. Всему их научили мама и папа. Несмотря на разницу в 7 лет, между братьями очень тёплые отношения.

Нуржигит Гафуров:

— Я его очень сильно люблю как брата. Мы хоть и спорим иногда, но всё равно любим друг друга. Он меня учит быть не таким скромным, хочет, чтобы я был ответственным и помогал маме.

Второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. Для Гафуровых этот день — прекрасный повод уделить больше внимания родным и близким: собраться за семейным дастраханом, поговорить по душам. Ведь никакие видеозвонки или телефонные беседы не заменят живое общение.

 

 

Айгеим Муканова

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