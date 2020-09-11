С.Логвиненко дала сольный онлайн-концерт, посвященный 180-летию П.Чайковского

Светлана Логвиненко считает, что каждую песню нужно пропустить через себя, чтобы показать зрителю эмоции и чувства, которые были заложены в композицию автором. И несмотря на то что концерт проходит онлайн, она все равно выкладывается на 100%.

Светлана Логвиненко, солистка Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Пою я с детства, сначала любительски пела, потом в колледж поступила профессионально захотелось узнать свои возможности. Затем в университет поступила, ну и потом мечта у меня была поступить в консерваторию. Вот оперное пение закончила в Магнитогорске.

Светлана Логвиненко уже два года сотрудничает с Андреем Слезко. В этом концерте выступил в качестве концертмейстера. Они исполнили 9 композиций. В основном это были произведения Петра Чайковского, уделили внимание и творчеству его ученика Сергея Танеева.

Андрей Слезко, концертмейстера Северо-Казахстанской областной филармонии:

— На камеру выступать недостаточное удовольствие. Т.е. когда идет общение с залом, когда вот эта энергетика зала, восприятие, она чувствует и она немножко подстёгивает… И не знаю, больше ответственности, ну, конечно, неважно, причем ответственность она всегда должна быть. Но тут еще такой драйв публики есть, вот.

Само собой, лайки и комментарии никогда не заменят настоящие эмоции. Поэтому солисты Северо-Казахстанской областной филармонии с нетерпением ждут живой встречи со своими зрителями.

Анастасия Остертак