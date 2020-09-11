Реализацию проекта для предпринимателей обсудили в антикоррупционной службе

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Предприниматели в случае неправомерного нажима на них чиновников должны смело обращаться в органы прокуратуры.

Борцы с коррупцией тоже «держат руку «на пульсе бизнеса».

-За 8 месяцев 2020-го в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по СКО выявили 10 фактов незаконного вмешательства в МСБ (23 преступления) -Наибольшее их количество совершено в сферах ветеринарного (6) и транспортного контроля (3), а также сотрудниками полиции (3).

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Мало таких фактов, когда предприниматели сами обращаются и,соответственно, выявляются такие преступления. Поэтому сама суть проекта «Защита бизнеса и инвестиций» заключается в том, что, мы даем возможность совместно с «KazakhInvest», совместно с акиматом области, совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» защиту, где подписывается соглашение.

Их в 2020-м антикоррупционщики заключили с 8-ю инвесторами. Климат для них в северном регионе благоприятный, отмечает заместитель главы региона Даурен Жандарбек. По его мнению, золотой стандарт отношений в этом направлении — специальная экономическая зона «Qyzyljar».

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:

— Уже результаты есть. На 3 площадки из 4-х уже инвесторы зашли, уже работы ведутся по ним. В целом если взять, то в области у нас крупных инвестиционных проектов 47, суммой более 266 млрд тенге.

Бизнес не может стоять на месте, теряя время и деньги. Не остаться в минусе, и даже найти в них плюсы представителям делового сообщества региона помогает и областная Палата предпринимателей.

Арман Уразгулов, директор Палаты предпринимателей СКО:

— Снят административный барьер республиканского значения. Отменен неправомерный запрет на ввоз племенного скота из Словакии. Этот запрет был введен комитетом ветеринарного контроля и препятствовал всем животноводом импортировать скот из Словакии, где цена на импортный скот более приемлемая.

Есть и такие проблемы, с которыми бизнес-сообщество должно разбираться самостоятельно, считают в антикоррупционной службе. Если с «бюрократическими проволочками» они могут помочь разобраться, то вернуть или отстоять репутацию той или иной компании они не в силах. Так, есть нерешенные проблемы в ТОО «Жақсы тұз».

Самат Сарсекеев, заместитель директора ТОО «Жақсы тұз»:

— У нас инвестиционный проект по добыче поваренной соли в Уалихановском районе, в селе Кешкенеколь, на озере Теке. В 2020-м году получили государственный грант на месторождение. Там народ немножко взволнован, потому что недавно вышла статья, там говорится о том, что, добыча соли пагубно влияет на озеро и вредит ему, порождает болезни. Экологическое заключение у нас есть, инстанции все прошли.

Обратилась с вопросом и Татьяна Рудь. Она директор компании по установке пунктов приема вторсырья. За сдачу картона, бумаги и пластика жители города получали деньги. Так было до пандемии.

Татьяна Рудь, директор ТОО:

— Основная база работала, так как, у нас договора на уровне акимата, нам было разрешено, мы работали, но сами приемные пункты мы вынуждены были закрыть. Хотя, наверное, не совсем правильно. Равносильно, что мусор закрыть. Только тут еще народ получает за это деньги.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:

— Те объекты, которые размещены в местах скопления людей, естественно, разрешения не будет дано. А в других местах мы вам не запрещаем. Перед полигоном организуйте разделяющий цех для мусора, вопросов нет.

В этом вопросе местные власти готовы оказать содействие.

Дарья Пышмынцева