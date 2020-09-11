Полковнику милиции Владимиру Богдановичу открыли мемориальную доску

Мемориальную доску Владимиру Богдановичу решили установить на здании дорожной полиции. Он трудился здесь на протяжении 17 лет. Настоящий полковник, говорят его коллеги. Евгений Райтенбах — один из них. Себя считает его учеником и преемником. По сей день он помнит своего наставника, как принципиального, справедливого и самоотверженного человека.

Евгений Райтенбах, полковник полиции в отставке:

— Я с ним проработал после окончания института, был направлен в сюда, тогда Богданович был начальником облГАИ. И до его ухода мы с ним работали. Он был интересный, своеобразный человек. Но он был очень требовательным не только к подчиненным, но и к себе. И у нас воспитал эту требовательность. Это была неординарная личность.

Заслуженный работник МВД Советского Союза прошел славный путь от младшего лейтенанта до полковника милиции. В его послужном списке больше 50-ти поощрений за добросовестное выполнение своей нелегкой работы. Он пример для тех, кто сегодня служит в правоохранительных органах.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— Свою милицейскую биографию Богданович начал в апреле 1959 года, после службы в Вооруженных силах, с должности участкового уполномоченного отдела МВД Булаевского райисполкома. Во время работы занимал различные руководящие посты.

В церемонии открытия мемориальной доски приняла участие и вдова Владимира — Светлана Богданович. Она сердечно поблагодарила организаторов торжества за добрую память.

Светлана Богданович:

— Для меня сегодня день наполнен радостью и грустью. Радость оттого, что заслуги моего мужа оценены по достоинству. А грусть, потому что его здесь с нами нет. Он умер в 75 лет. До самой смерти он был очень подвижным, мобильным, оптимистом по жизни. Я безмерно благодарна организаторам и инициатором сегодняшнего события.

Церемонию завершили минутой молчания и возложением цветов. Сегодня увековечивать имена достойных, преданных и верных своему делу соотечественников стало доброй традицией. 5 улиц города и области носят имена сотрудников, погибших при исполнении своего служебного долга, в их честь открыли 4 памятных доски.

Жанель Бисенбаева