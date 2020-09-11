Перспективным и быстроразвивающимся регионом назвал СКО президент РК

Посевная площадь сельхозугодий в регионе составляет свыше 4 миллионов гектаров, львиная доля которых приходится на зерновые. Этот агросезон немного подвёл хлеборобов: жаркое лето без дождей, и, как следствие, снижение урожая. Ударными темпами они собирают плоды своего труда. Благо, погода сейчас позволяет. Убрали уже 75% культур. С 1 гектара в среднем аграрии получают 14,5 центнеров. В ТОО «Аби -Жер» Кызылжарского района урожайность больше почти вдвое. Здесь собирают по 25 центнеров с гектара. С учетом нынешних погодных условий это хороший результат. В рамках своего рабочего визита в СК поля «Аби -Жера» посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. О ходе уборки урожая и в целом работ товарищества главе государства рассказал руководитель ТОО Игорь Гришанов. Львиную долю урожая в хозяйстве экспортируют. Часть оставляют для собственных нужд . Особое внимание здесь уделяют новым технологиям, закупают технику благодаря господдержке. Игорь Гришанов — директор ТОО «АБИ-ЖЕР»

— Та поддержка, которая идёт от государства в виде субсидирования, помогает нам. Покупаем пестициды, минеральные удобрения . Это все и дает положительные результаты, невзирая на погоду получаем высокий урожай.

Касым-Жомарт Токаев — Президент Республики Казахстан

— Что касается людей, которые работают на земле, высоко оцениваем их труд. Хороший урожай. Важно собрать всё, что мы имеем. Экспорт масличных. Китайский рынок их хорошо оценивает. Будем помогать региону. Перспективы области хорошие. В разговоре сельхозтоваропроизводители рассказали президенту про открытие в регионе завода по сбору сельхозтехники. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с немецкой компанией » СLASS». Нуржан Нурмаганов -представитель компании

— Недавно мы подписали соглашение о промсборке. Акимат СКО очень сильно нам помогает. Выделили здание, где идет реконструкция. Надеемся, что на следующий год уже по плану откроем завод.

Касым-Жомарт Токаев — Президент Республики Казахстан

-У нас очень хорошие контакты с руководством компании. В Берлине с ними я встречался. В целом, с немецкими компаниями мы будем наращивать сотрудничество в самых разных направлениях. Наряду с растениеводством, в СК большими темпами развивается животноводство. Фермеры всё больше предпочитают молочное направление. Чтобы наладить производство продукции, в области планируют ежегодно открывать до 15 молочно-товарных ферм. В селе Чапаево их уже возводят. Это местный инвестпроект стоимостью почти в 3 миллиарда тенге. К концу года обещают открыть. Трудоустроят 30 человек. Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— Только в этом году мы строим 10 комплексов. Это даст соответствующий объём произведённой продукции. И плюс модернизация 2 существующих перерабатывающих предприятий. Сумма инвестиций значительная. Только в Маслодел свыше 4 млрд тенге вложено, в реконструкцию и модернизацию. Через месяц мы открываем его. Куплено новое оборудование и завод может перерабатывать до 500 тонн в сутки молока. Вложили 3,8 млрд тенге в предприятие «Молсоюз». Через полгода запустим производство. В послании Президент страны поставил чёткую задачу- увеличить производительность труда. Такие новые проекты, как раз, и позволят осуществить намеченную цель. Касым-Жомарт Токаев — Президент Республики Казахстан:

— Повышение производительности в 2,5 раза- это незаоблачная фантазия. Судя по вашей презентации, она выполнимая. Это придаст импульс развитию экономики. На протяжении многих лет мы не могли выполнить некоторые задачи социального и экономического характера. «ДКЗ», эта карта, дает серьезный толчок. Я критиковал Правительство за начало работы проекта. Сейчас он набирает обороты и приносит результаты. Это самое главное. Вашему региону на реализацию программы выделили 35 млрд. На основное должно хватить. Во время своего визита глава государства встретился с сельчанами, которые в Чапаево совсем недавно. В прошлом году из трудоизбыточных регионов сюда переехали 12 семей. Всем помогли с жильем и работой. Многие открыли свое дело. О том, как их приняли на новом месте, они рассказали Президенту. Еще 15 семей в Чапаево ждут в этом году. Всего в 2020-ом в области ожидают почти 2, 5 тысячи человек. В прошлом году регион принял 2 тысячи. Чтобы обеспечить всех работой, в ближайшие 5 лет в СК реализуют около 50 инновационных проектов. До конца года, к примеру, при поддержке турецких инвесторов откроется завод по производству фанеры. Стоимость проекта -более одного миллиарда тенге. Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области

— Будем производить 36 тысяч кубов продукции. Практически 30% закрываем импорта в строительную отрасль. Через месяц запускаем завод пропиленовой тары. Стоимость проекта 1,5 млрд. тенге. Начали строительство кирпичного завода. Также в скором времени в области появятся горно-обогатительный комбинат, завод по выпуску трансформаторов, фабрика по производству бумаги и другие объекты.