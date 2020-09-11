Автокражи в стиле hi-tech произошли в Петропавловске

Грабитель орудовал в основном возле школ и детских садов, пока мамы были заняты детьми.

4 сентября в УП г. Петропавловска обратилась жительница города, у которой из салона иномарки исчез кошелёк. Сумма ущерба составила 150 тыс. тенге. Следов взлома криминалисты не обнаружили.

Через четыре дня произошло аналогичное преступление. Подозреваемым оказался 56-летний житель Кызылжарского района, ранее неоднократно судимый за различные преступления. Полицейские изъяли часть похищенного, а также электронное устройство, которое он использовал для доступа в чужие авто. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Дарья Пышмынцева