Акция «Дорога в школу» стартовала в Казахстане

Манап Серикбаев сам воспитывает четверых детей. Сегодня самые младшие из них пришли в учебное заведение получить свои подарки. В рамках акции «Дорога в школу» им вручили куртки, футболки и канцелярские наборы. Такую помощь семье здесь оказывают на протяжении 4 лет.

Манап Серикбаев, житель г.Петропавловска:

— На протяжении всех этих 4 лет, оказывается, посильная помощь. «Дорога в школу», некоторые вещи, канцелярские товары. На новогодние праздники приглашают в театры.

Всего в 37 школах города обучаются около 2 тысяч детей из семей, которые относятся к социально уязвимой категории населения. Такие подарки получили уже более 400 ребятишек.

Алия Шотпаева, главный специалист по всеобучу отдела образования г. Петропавловска:

— Одним из спонсоров является водочный завод «БН», который оказал помощь 20 детям из школ №23, 40, 27 и казахской школы — гимназии на сумму 500 тыс. тенге. Также оказали помощь в виде 30 роутеров с интернетом 30 учащимся из окраинных школ — филиал CUSTOMC COLUTIONS.

В течение месяца такую помощь получат все дети, — говорят организаторы акции.

Анастасия Остертак