72% школ региона работает в штатном режиме в новом учебном сезоне

Дана Капбасова сейчас готовится к уроку русского языка. Его она преподает для учащихся начальных классов. Когда-то девушка и сама училась в этой школе, мечтала стать журналистом, но в последний момент изменила свой выбор и решила стать педагогом.

Дана Капбасова, учитель русского языка школы-лицея им. аль-Фараби:

— Дети отлично на всё реагируют, выступают, активно участвуют на уроках. Довольно тяжело сейчас работать, потому что есть дежурные и дистанционные классы. Это довольно сложно по времени. На самом деле ребята помогают, если бы они реагировали пассивно, тогда было бы сложно. Но дети отлично реагируют, всегда поднимают руку. Поэтому мне это помогает.

А у Жанны Горбуновой трудовой стаж 26 лет, работает она в школе-лицее «Дарын« учителем начальных классов. Для неё работа с детьми только в радость, особенно сейчас. Говорит, эти ребята заметно отличаются от тех, что приходили в школу 10 лет назад.

Жанна Горбунова, учитель начальных классов школы-лицея «Дарын«:

— Уже с третьего класса я решила, что буду учителем начальных классов. В моей школе было организовано так, что были вожатые. И с четвёртого класса я была вожатой у первоклассников, тогда ещё октябрят. Другого пути я для себя не видела. Выбрала учительство, считаю для себя это самым важным.

Сейчас под её крылом 29 учеников 1-го «А« класса. Их поделили на две дежурные группы. Учиться ребятам нравится. В этом году в «Дарыне« сформировали 45 дежурных групп учащихся начального звена и 6 предшкольной подготовки. Школу посещает более 600 ребят.

Для безопасности их здоровья здесь предусмотрели всё: посменные занятия, социальная дистанция, у каждого есть антисептики и защитные маски. На контроле у педагогов также организация онлайн-обучения. Детям из многодетных и малообеспеченных семей выдали необходимую технику.

Кульзагира Нуртаева, директор школы-лицея «Дарын«:

— Мы выдали ноутбуки, моноблоки. Всего 35 штук. Сегодня мы должны получить 8 планшетов и до 15 сентября ожидается получение 45 ноутбуков. У нас есть резерв, ребята все занимаются, но в случае необходимости мы сможем сделать замену.

На данный момент в регионе в штатном режиме работают 345. Это 72% от общего их числа.

Айгерим Муканова