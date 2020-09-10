Тракторист в СКО чудом избежал смерти на ж/д путях

Правоохранительные органы

21:37 10 Сентября 2020

Водитель трактора, который ездил без прав, и едва не столкнулся с пассажирским поездом. Случай произошел в среду в Аккайынском районе между селами Киялы и Смирново. 38-летний механизатор одного из местных товариществ перевозил груз с зерном в райцентр.

В момент пересечения участка железнодорожного пути, на котором регулярно курсируют грузовые и пассажирские поезда, у него отлетело колесо. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря полицейским. Сразу после поломки они прибыли к месту аварии, помогли отбуксировать сельхозтехнику на безопасное расстояние.

А уже через 15 минут после спасения пассажирский поезд, сообщением «Алматы — Петропавловск» продолжил движение по данному направлению.

 

 

Жанель Бисенбаева

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