В СКО с рабочей поездкой побывал Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В беседе с тружениками Президент отметил, что Северо-Казахстанская область является важным зерновым регионом страны, производящим экологически чистую натуральную продукцию, востребованную на мировом рынке.

«Северо-Казахстанская область является одним из тех регионов, которые составляет нашу житницу. Сейчас, главное, собрать все, что мы имеем на полях. Диверсификация культур также очень важна, особенно, с точки зрения экспорта.

У нас большой рынок, высоко оценивают продукцию СКО и на китайском рынке. Полагаю что здесь очень большие возможности. Я думаю, что перспективы области в целом хорошие. Что касается Послания, все моменты, связанные с его реализацией, отработаны и с Правительством, и с соответствующими специалистами.

Поэтому думаю, что нужно просто его выполнить. Большую роль в свое время сыграли масштабные государственные программы, но сейчас время убыстряется, нам нужно переходить на более лаконичные, более понятные национальные проекты», — сказал Глава государства.

Президента проинформировали об основных показателях социально-экономического развития региона и перспективах агропромышленного комплекса. По словам акима области Кумара Аксакалова, в регионе полным ходом идет работа по диверсификации сельского хозяйства.

Площадь масличных культур составляет около 1 млн гектаров. С начала года в аграрный сектор привлекли 61 млрд тенге.Также глава региона сообщил, что область занимает лидирующие позиции в стране по внесению минеральных удобрений. В текущем году планируется ввести 130 тысяч тонн удобрений на 2,3 млн гектаров.

Наряду с этим, в регионе проводится модернизация сельскохозяйственной техники. В результате увеличилось производство. В перспективе немецкий концерн «CLAAS» будет собирать сельхозтехнику в городе Петропавловске. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям своевременного сбора урожая и успехов в работе.

Дарья Пышмынцева