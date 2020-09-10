В областной филармония вновь начали проводить концерты

Карантинные меры превыше всего. Маска и соблюдение дистанции — обязательные условия. Зрителей рассаживали через два места, за исключением членов одной семьи. Долгожданная встреча всегда волнительна.

Сегодня по-особенному встревожен и балетмейстер Михаил Лахтин. Еще бы, выступлений коллектива ансамбля «Мәңгілік» не было полгода. Концерт ждут с нетерпением все, и зрители, и артист. Слишком долгой оказалась разлука из-за пандемии коронавируса.

Михаил Лахтин, руководитель ансамбля танца «Мәңгілік» Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Они должны не только поделиться теплом со зрителями, но и почувствовать тонкую зрительскую душу и понять, как тяжело им было без нас, без артистов.

Десятки ярких и запоминающихся номеров, в том числе с национальными мотивами. Тематика народных танцев широка и многогранна, подтверждением тому служат исполненные миниатюры ансамбля, среди которых кара-жорга и охотничьи пляски.

В них отражались эстетические восприятия окружающей степи, трудовые процессы того времени. Организаторы пытались передать ощущение вольности и легкости, несмотря на осеннюю тематику концерта.

Карина Самудинова, артист-танцор ансамбля танца «Мәңгілік»:

— Мы безумно соскучились по сцене. Потому что отклик, который мы можем получить от зрителя — ни с чем не сравнимое чувство. Это то, из-за чего мы трудимся из-за дня в день.

Танцы, песни, попурри. К долгожданному концерту подошли креативно, и зрители оценили это.

Зрители:

— Считайте, полгода мы на концертах не были и очень соскучились, соскучились по ребятам.

— Мы большие любители этого ансамбля. Постоянно ходим, но в условиях карантина у нас не было такой возможности посетить сей райский уголок.

— Нет, мы с этим ансамблем незнакомы. Нам очень интересно.

4 октября ансамбль танца празднует свою третью годовщину. Ребята готовятся к этому важному дню с начала года, но из-за пандемии пришлось отложить репетиции. Поэтому сейчас нагрузки у коллектива серьёзные. После концерта — снова за станки, оттачивать каждое движение.

Жанель Бисенбаева