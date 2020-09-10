Турнир по прыжкам на скакалке среди детей и взрослых стартовал в СК

Алишер Ашимов — корреспондент:

— В здоровом теле — здоровый дух. Так готовятся дети и их родители к областным соревнованиям по скакалкам. Тренировки проходят 3 раза в неделю и, конечно же, на свежем воздухе.

Областные соревнования уже стартовали. В этом году из-за карантина они проходят в онлайн-формате на платформах WhatsApp и Telegram. Участвуют в них не только дети, но и взрослые. Конкурсанты скидывают жюри тридцатисекундное видео, на котором они выполняют прыжки на скакалке разных видов. Олег Калмыков — учитель физической культуры 14-й школы, готовит к турниру своих учащихся.

Олег Калмыков, учитель физической культуры средней школы №14 им. Ю.Гагарина:

— Будут участвовать 6 возрастных категорий. Это будет очень интересно. Уже сейчас интересуются, сбрасывают предварительные видео.

На базе школы функционирует спортивный детско-подростковый клуб «Импульс». Там дети занимаются разными видами спорта и готовятся к соревнованиям. Для Милены Космок и Анастасии Андреевой прыжки на скакалках — любимое хобби. А когда узнали, что будут проходить тренировки, очень обрадовались.

Участники турнира:

— Нам нравится этот вид спорта.

— Я участвовала в соревнованиях, заняла 3 место.

— Прыжки на месте, крестиком.

Вместе с ребятами тренируются и их родители. По их словам, детей нужно мотивировать и подавать пример. Сама Елена Космок за здоровый образ жизни, всегда поддерживает своего ребенка во всех начинаниях. Когда услышала о том, что в школе организовывают тренировки по скакалкам, решила тоже принять участие.

Елена Космок, мама Милены:

— Моя дочка…. стала призером многих соревнований. Конечно, соревнования онлайн, но мы к ним серьезно готовимся. Мы благодарны школе, за такую возможность. Этот спорт бесплатный, не требует вложений. Все, что нужно — это скакалка.

Тренировки по прыжкам на скакалке, или, как принято еще их называть, джампингу проходят и дома, и на улице. Сейчас такой вид спорта набирает популярность. Соревнования продлятся до 21 сентября по шести возрастным категориям. Лучших прыгунов наградят грамотами и медалями.

Алишер Ашимов