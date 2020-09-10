Североказахстанцы превращают своё дело в крупные бизнес-проекты

Экологически чистое топливо семимильными шагами вытесняет традиционное — твёрдое. Результат заметный: это и дешевизна, и практичность, и сравнительно малая энергозатратность. ТОО «Агро Профи» обеспечивает теплом жилые дома, школы и поликлиники. Пока только в городах Булаево и Сергеевке.

Предприятие использует исключительно биокотлы польского производства. Они горят на льняной соломе и долго держат тепло. Предоставлять такую коммунальную услугу, — говорит директор компании, стало возможным благодаря поддержке государства. В прошлом году через фонд «Даму» он взял льготный кредит на 117 миллионов тенге. Расширил бизнес и теперь планирует освоить петропавловский рынок.

Николай Денисов, директор ТОО «Агро Профи»:

— Прописано 3 проекта по установке котельных, работающих на биомассе. 2 — уже выполнено. Реализуется проект по Петропавловску, в котором участвуют 4 школы. 3 учебных заведения переводят с электричества на биомассу и ещё одну с твердого топлива на экологически чистое.

Наладить в регионе масштабное, а вместе с ним и универсальное, производство смогла компания «Strong Servise». Как и в «Агро Профи», здесь воспользовались государственной помощью.

В 2020-ом оформили льготный заем по программе «Дорожная карта бизнеса 2025» на 33 миллиона тенге с годовой ставкой 14,5 процентов, из них 8,5 в виде субсидий, выплатит фонд «Даму». Предприниматели считают, условия самые что ни на есть для них комфортные.

Елена Бондаренко, директор ТОО «Strong Service»:

— Получили господдержку от «Даму» по «ДКЗ 2025». Приобрели трактор-погрузчик. Кредит выгоден, под 6 % годовых. В 2019-ом мы также воспользовались господдержкой. Участвовали в государственно-частном партнёрстве. Взяли 60 миллионов. Кредит выплатили. Эти деньги очень нам помогли.

Как следствие, расширился и ассортимент продукции. Предприятие производит спортивные тренажеры, детские игровые площадки, ограждения для футбольных полей, мебель, лавочки. Каталог товаров, и правда, разнообразный. А недавно здесь приступили к изготовлению инвалидных колясок. Одним словом, ТОО растёт и развивается.

Жанат Искаков, бригадир ТОО «Strong Service»:

— Пришёл сюда водителем на «Газель». Сейчас стал бригадиром, 5 лет на должности. Построили металлоцех, плазменный цех. Все детали и станки имеются. Из металла можем сделать любое изделие. Условия хорошие , зарплата тоже.

Не стоять на месте и идти в ногу со временем. Чтобы обновить медицинское оборудование своей стоматологии, Юлия Редькина пошла на решительный шаг. Летом по программе «Экономика простых вещей» бизнесвумен оформила кредит — почти 30 миллионов тенге.

Женщина прикупила электроприборы для цифровой лаборатории. Это позволило ускорить изготовление протезов и коронок в кратчайшие сроки. А еще она реализует продукцию в другие стоматологии города.

Юлия Редькина, директор стоматологии:

— Оборудование дорогостоящее, но с проблемой справились благодаря помощи государства. Кредит взяли на 5 лет. У нас работает 22 специалиста. 8 врачей и обслуживающий персонал.

Если многие собственное дело уже превратили в крупный бизнес-проект, то Алтынай Сатина только начинает путь в предпринимательстве. В этом году она открыла общественную баню. Смогла преобразить старое никому не нужное здание до неузнаваемости. Сейчас здесь полноценная зона отдыха. Осуществить цель, — говорит Алтынай, удалось благодаря госпрограмме «Енбек».

Алтынай Сатина, директор ИП:

— В фонде «Даму» предложили пройти курсы, пройдя их, обратилась в банк 2 уровня. Процентная ставка- 6%. 15, 6 млн. тенге. Банный комплекс рассчитан на 50 человек. Сейчас мы только начинаем в связи с карантином. Спрос есть сейчас. Посетители ходят, есть постоянные клиенты.

Всего через областной филиал фонда «Даму», а также различные госпрограммы в СК удалось реализовать 115 проектов. Общая сумма почти 12 миллиардов тенге. По словам специалистов, эти показатели выросли более чем на 20%, в сравнении с 2019-м.

Абай Альжанов