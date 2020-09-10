Петропавловские полицейские задержали вора «со стажем»

Правоохранительные органы

21:30 10 Сентября 2020

7 сентября в полицию обратилась жительница областного центра. Из подъезда её дома неизвестный украл велосипед стоимостью 45 тыс. тенге. Полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 31-летний петропавловец, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления.

На несколько дней раньше до кражи велосипеда, он вынес из незапертой квартиры сотовой телефон. Хозяева были дома, но не услышали, как преступник проник в прихожую, взял с тумбочки приглянувшуюся вещь и скрылся с места преступления, но не от камер видеонаблюдения. Сейчас стражи порядка ищут всё, что злоумышленник украл, а потом продал.

Руслан Сыздыков, начальник Второго отдела полиции УП г. Петропавловска:

— Велосипед хранился в подъезде, который не был защищён замком и домофоном. Подъезд домофоном оснащён, но преступники зачастую обходят их, пользуясь невнимательностью людей. Проходят, когда кто-нибудь открывает двери, звонят в случайно выбранную квартиру и говорят, что пришли к одному из жильцов. Встречаются случаи, когда жильцы сами отключают домофоны для удобства.

С начала 2020-го в Петропавловске произошло 249 краж. Большую часть из них стражи порядка уже передали на рассмотрение в суд.

 

 

Дарья Пышмынцева

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