Из-за пандемии правила заселения в Kozybayev University изменились

Ирина Тухватулина, и.о. директора департамента воспитательной и социальной работы Kozybayev University:

— В текущим учебном году студенты заселяются в основном из числа льготников и тех ребят, у которых дома нет условий для онлайн — обучения. Т.е, либо отсутствует интернет, либо нет технических устройств для онлайн — обучения.

С ними в общежитиях проблем не возникнет, как и с интернетом. Третьекурсник Жаксыбек Наширов всегда мечтал, связать свою жизнь с медициной. В родной Караганде на грант не смог поступить, счастливый билет вытянул в северном вузе.

Жаксыбек Наширов, студент высшей школы медицины Kozybayev University:

— Студенты — медики учатся очно на 30%, получается, у нас лабораторные задания происходят в университете. У нас лекционные и практические уроки происходят дистанционно. Тут компьютеры и интернет есть, это очень помогает. И, например, есть студенты у которых нет ноутбуков, а тут условия созданы. Если у тебя нет ноутбука, ты можешь спросить и его дадут.

С хорошей техникой и интернетом, который «не лагает», и учиться легче. А в перерывах от занятий можно посмотреть фильм или сериал. Досуг у тех, кто живет в общежитиях, небольшой. Проснулся, привел себя в порядок, приготовил завтрак, онлайн сходил на пары, а потом максимум в магазин или аптеку.

Посещать другие места в целях безопасности студентам не рекомендовано. Два общежития общей вместимостью более 800 мест заполнены всего на 20 %. Сегодня там проживают без малого 160 человек.

Ирина Тухватулина, и.о. директора департамента воспитательной и социальной работы Kozybayev University:

— У нас есть правила заселения в общежития, правила проживания в общежитиях. В связи с этим студент предоставляет необходимые списки документов, информацию о том, что у него нет жилья в городе. Обязательно при заселении он предоставляет справку с СЭС, о том, что у него нет каких-то заболеваний. Также у нас при заселении медики измеряли температуру тела, перед входом, только после этого студент мог пройти к другим ступеням заселения.

А еще нужно получить пропуск. Это еще одна проверенная годами мера безопасности. Без него в общежития не запустят. Все правила заселения и проживания можно узнать на информационных стендах. Рядом установлен ящик доверия и брошюры с рекомендациями психологической службы вуза.

В последнюю студенты и преподавательский состав начали активно обращаться еще весной, чтобы получить ответы на свои вопросы, — рассказал Павел Моисеев.

Павел Моисеев, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— На протяжении практически всего периода жесткого карантина мы отработали со студентами из Индии. Их порядка 200 человек было. Практически было ежедневное общение, обращений было достаточно много, особенно к концу карантина, когда ситуация, скажем так, стала достаточно сложной. Потому что общение в 4-х стенах, они вообще не имели права выхода за пределы общежития, постоянно одни и те же лица, монотонный режим дня.

День путался с ночью, с ними и мысли, а также эмоции. Справляться с ними было непросто и преподавателям. Карантин и их «загнал» в своеобразные психологические рамки, к которым не все педагоги были готовы, рассказывает руководитель психологической службы вуза.

Павел Моисеев, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— Для них достаточно тяжело было осваивать новый формат, цифровое общение, была повышенная ответственность. Не все получалось сразу гладко, потому что освоение новых технологий было связано с определенными трудностями, а здесь пришлось в очень жесткие временные рамки укладываться и начинать эту работу достаточно быстро внедрять.

Дарья Пышымнцева, корреспондент:

— Самый частый совет психологов, применимый абсолютно ко всем людям, — не боятся просить о помощи. Не ждать, когда проблемы накопятся и начнут «давить» на вас. Рекомендация актуальная, ведь точно до сих пор никто не знает, когда казахстанцы полностью выйдут из карантина и вздохнут полной грудью.

Дарья Пышмынцева