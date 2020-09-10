15 августа «СЕВКАЗЭНЕРГО» увеличило тарифы на электроэнергию

ТЭЦ-2 в нашем городе появилась почти 60 лет назад. В течение первой 15-тилетки поэтапно устанавливали оборудование. Шли годы, население Петропавловска росло, а вместе с ним и потребность в электроэнергии. Сегодня станция вырабатывает 220 мегаватт.

Из них 144 расходуют североказахстанцы, остальное идёт на продажу в единую энергосистему республики. Повышение тарифов энергетики объясняют тем, что оборудование нужно постоянно обновлять. Программа модернизации здесь длится уже 11 лет.

Вадим Ягодин, и.о. главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2:

— Если говорить о 2009 годе, то износ оборудования составлял 89% в результате реконструкции за эти годы мы достигли снижения износа оборудования до 60%. Для того чтобы находиться на этом уровне, нужно постоянно обновлять оборудование, делать замену.

За последние годы здесь провели реконструкцию открытых распределительных устройств 35 и 110, установили элегазовый выключатель. Не обновлённым остался лишь ОРУ-220. Также 6 из 7 трансформаторов заменили на новые , последний обновят в следующем году. Повышение тарифов идет еще и из-за подорожания топлива и услуг перевозки.

Игорь Татаров, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— У нас проблема, что при существующем финансировании и методике тарифообразования, если так сохранится и дальше, то убытие электрических мощностей начнётся с 2027 года. Мощность наша упадёт на 200 мегаватт, то мы не сможем обеспечить энергией даже город и область.

Это худший сценарий, который рассмотрели на ТЭЦ-2. А вот снижение тепловой мощности может произойти уже через пять лет. Чтобы этого не допустить, постараются сделать всё возможное. К слову, только за первое полугодие 2020-го АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» потерпело убытки в размере полутора миллиарда тенге.

И новый тариф лишь частично покроет затраты энергетиков. Но общественники придерживаются мнения, что нельзя все расходы переносить на плечи потребителей.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска:

— То есть эти необходимые большие вложения в энергетику, в первую очередь должно брать на себя государство. Сегодня рассматривается проект об изменении закона , я вам уже говорил об этом. Основную нагрузку нужно переложить на местный бюджет. В том числе и необходимые вам ресурсы.

Позицию энергетиков члены общественного совета выслушали, но для разрешения данной ситуации они всё же намерены обратиться к вышестоящим органам, а также в центральный аппарат Палаты предпринимателей «Атамекен».

Айгерим Муканова