В Северном Казахстане официально открыли сезон охоты

Прежде чем отправляться за добычей, любители пострелять обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие и отстрел. А еще, конечно, помнить о законе. В этом году он, кстати, претерпел небольшие изменения. Ранее в сутки отстрел дичи не должен был превышать 5-ти особей. Теперь эти ограничения сняли.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Охота началась с 1 августа, когда было разрешено добывать самцов косули, то есть это трофейная охота. Далее с 5 сентября открыта охота на водоплавающую дичь. С 20 сентября можно будет охотиться не только на рогачей, но и на все виды косуль.

Поохотиться можно на диких уток, гусей и куликов. Не запрещается и отстрел кабана. А через 2 месяца, в ноябре, к ним добавятся лисицы, корсаки, зайцы и другие пушные зверьки.

В сезон охоты природоохранная служба усиливает контроль. Зачастую многие охотники пренебрегают правилами: выезжают без разрешения, а если оно и есть, то подстреливают больше туш. Не дрогнет рука у таких и на краснокнижных животных.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Формируются мониторинговые группы, проводятся рейды. Только за первые дни охоты выявили около 15 правонарушений. Типичные нарушения, когда люди позволяют себе охотиться без путевки или не производят отметку о добытой дичи.

Минимальный штраф за браконьерство — 14 тысяч тенге. А с этого года за отстрел животных без разрешения грозит уголовная ответственность.

Абай Альжанов