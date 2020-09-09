В Петропавловске работают волонтёры полиции

В отряде — и парни и девушки, их возраст от 20 до 35 лет. В основном все — будущие юристы. Сабина Султанова — студентка Kozybayev University. По словам девушки, волонтёрство является хорошей практикой. Добровольцы помогают по самым разным направлениям: ведут профилактику наркомании, следят за порядком, участвуют в патрулировании улиц и учатся работать с документацией.

Сабина Султанова,волонтёр при УП г.Петропавловска:

— Мы участвуем в процессе ресолизации граждан, которые состоят на учете в пробации, работаем совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних. В период карантина были закреплены за первой поликлиникой, где мы получали рецепты для ветеранов и лиц, с ограниченными возможностями и тех, кто не имел возможности выхода из дома во время пандемии. Также участвуем в работе по разъяснению среди населения профилактики COVID-19.

Несмотря на поэтапное снятие карантина, активисты продолжают предупредительную работу. Прохожим раздают памятки и защитные маски. Одновременно со стабилизацией санитарного благополучия жителей, волонтёры активно участвуют в охране общественного порядка. Благодаря содействию молодых ребят с начала года в горотдел доставили почти 600 нарушителей общественного порядка.

Арман Кабдулин, участковый инспектор полиции УП г.Петропавловска:

— По камерам выявляют административные правонарушения: мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков, курение в общественных местах, нарушения правил благоустройства города, выгул собак в неустановленных местах. При выявлении административного правонарушения они передают информацию участковому инспектору, и данный сотрудник направляется на место правонарушения и составляет административный протокол.

2020 -й объявлен Годом волонтёра. Добросовестная работа в отряде в будущем может оказаться большим плюсом: полицейские охотно принимают на службу молодых юристов, которые ранее проходили практику в ведомстве.

Жанель Бисенбаева