В Петропавловске открыли канал в Telegram для жертв бытового насилия

Telegram канал — это еще одна возможность получить психологическую помощь или проконсультироваться для жительниц Петропавловска, которые бояться звонить на пульт «102» или своему участковому инспектору. Им также будут полезны ссылка и номера, указанные на экране. Это телефоны доверия, кризисного центра, сервисов WhatsApp и Telegram.
«Не хватало только постоянного информационного канала, из которого женщины могли бы узнавать о своих законных правах и способах, которыми государство и общественные организации готовы помочь им в трудной жизненной ситуации. Telegram, к слову, также позволяет сделать анонимное обращение, для этого подписчикам канала доступна кнопка «Обсудить» под лентой публикаций»
Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО
Дарья Пышмынцева