В Петропавловске открыли канал в Telegram для жертв бытового насилия

Общество

20:25 9 Сентября 2020

Telegram канал — это еще одна возможность получить психологическую помощь или проконсультироваться для жительниц Петропавловска, которые бояться звонить на пульт «102» или своему участковому инспектору. Им также будут полезны ссылка и номера, указанные на экране. Это телефоны доверия, кризисного центра, сервисов WhatsApp и Telegram.

  • телефоны доверия полиции: 39-48-56 по г. Петропавловску и 8-715-2-61-25-30 по СКО
  • канал в мессенджере WhatsApp 8-708-432-45-61
  • канал в мессенджере Telegram t.me/mejdunamigovory
  • телефоны Кризисного центра для жертв бытового насилия 52-98-86 и 8-777-278-52-72 (WhatsApp)

«Не хватало только постоянного информационного канала, из которого женщины могли бы узнавать о своих законных правах и способах, которыми государство и общественные организации готовы помочь им в трудной жизненной ситуации. Telegram, к слову, также позволяет сделать анонимное обращение, для этого подписчикам канала доступна кнопка «Обсудить» под лентой публикаций»

Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО

 

Дарья Пышмынцева

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