В Петропавловске открыли канал в Telegram для жертв бытового насилия

Telegram канал — это еще одна возможность получить психологическую помощь или проконсультироваться для жительниц Петропавловска, которые бояться звонить на пульт «102» или своему участковому инспектору. Им также будут полезны ссылка и номера, указанные на экране. Это телефоны доверия, кризисного центра, сервисов WhatsApp и Telegram.

телефоны доверия полиции: 39-48-56 по г. Петропавловску и 8-715-2-61-25-30 по СКО

канал в мессенджере WhatsApp 8-708-432-45-61

канал в мессенджере Telegram t.me/mejdunamigovory

телефоны Кризисного центра для жертв бытового насилия 52-98-86 и 8-777-278-52-72 (WhatsApp)

«Не хватало только постоянного информационного канала, из которого женщины могли бы узнавать о своих законных правах и способах, которыми государство и общественные организации готовы помочь им в трудной жизненной ситуации. Telegram, к слову, также позволяет сделать анонимное обращение, для этого подписчикам канала доступна кнопка «Обсудить» под лентой публикаций» Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО

Дарья Пышмынцева