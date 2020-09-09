В Kozybaev University вновь открыли набор девушек на военную кафедру

С детства Карину Финк интересовало военное снаряжение. Узнавала о нём сначала на уроках НВП в школе, затем — в вузе, поступив на специальность «Физическая культура и начальная военная подготовка». Когда узнала, что военная кафедра вновь открыла набор для девушек, обрадовалась.

Карина Финк, студентка Kozybayev University:

— Хочу работать в вооружённых силах РК. Нести наравне с мужчинами военную службу. Защищать нашу страну, если это необходимо. Ездить по горячим точкам. И сейчас я очень эффективно занимаюсь и готовлюсь, чтобы стать студенткой военной кафедры и получить звание.

Поступить на военную кафедру в этом году смогут только 12 человек, все — на платной основе. В 2019-м набор вообще не проводился. Сейчас студентки проходят медицинскую комиссию, а с 1 по 10 октября состоится отбор. В первую очередь девушки сдадут психологическое тестирование, результаты которого покажут их эмоциональное состояние.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— После девушкам предстоит сдать нормативы по физической культуре. Чтобы получить оценку «5» , стометровку нужно пробежать за 16,5 секунд, а дистанцию в две тысячи метров преодолеть за 10 минут. И завершает всё это поднятие туловища из положения лёжа, да так, чтобы руки были за головой. Для отличной оценки последнее нужно сделать 25 раз.

Те, кто в сумме по трём заданиям не наберёт восьми баллов, автоматически не пройдет на следующий этап.

Шайзатхан Абжапбаров, руководитель военной кафедры Kozybayev University:

— На сегодняшний день у нас имеются 300 желающих поступить на военную кафедру. Среди них и юноши, и девушки. Набор у нас осуществляется на 133 человека. Из них 67 — на безвозмездной основе и 66 -на возмездной. 50 заявок подали девушки.

Обучаться на кафедре девушки будут по специальности «Организационно-мобилизационная работа». После окончания вуза они получат звание лейтенанта.

Айгерим Муканова