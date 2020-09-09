Стихийная свалка образовалась в одном из микрорайонов Петропавловска

Бутылки, пакеты, различные отходы, и от всего этого — зловонье. Такая неприятная картина развернулась на пересечении улиц Н. Назарбаева и Исмаилова. Поблизости не видно ни одного контейнера для мусора. По словам местных жителей, их вывезли отсюда две недели назад.

Бачки убрали, но отходы люди продолжают выносить сюда же. И с каждым днем свалка становится больше. Мусор здесь повсюду, ветер разносит его и на проезжую часть, и на тротуары.

Юлия Скордунова -жительница г.Петропавловска:

— Вонь невозможная, тут же фрукты покупаем, вот стоят. Бананы или что-то ребенку и вот этот запах невозможный. Каждый день в садик вызываем такси, потому что здесь автобусы не ходят. Вот на такси едем и возле это помойки приходится стоять.

Но люди не скрывают, в этом виноваты они сами. Добросовестные когда-то за вывоз мусора платили, потом бросили. И на это, по их мнению, были причины.

Вера Дядок, жительница г.Петропавловска:

— Носят жильцы по улице Мира, носят с 1-го проезда Мира, носят со 2-го и 3-го проездов улицы. Плюс улицы Перминовых и Амангельды за оврагом. Но люди приучились, оплачивайте… Кто будет оплачивать? Так вы поставьте баки по всем улицам. Они этого не хотят, хотят с 10-тью заключить, а 102-мя будут носить.. Кому это понравится?

Они — это ТОО «Комунхоз Петропавловск», которое обслуживает данный участок. По словам специалистов, в товариществе не против заключить договор с каждым. Но дело в том, что не все люди согласны оплачивать услуги вывоза мусора, ссылаясь на то, что у них его мало, поэтому им это не выгодно.

Мухит Молдахметулы начальник отдела по вывозу ТБО ТОО «Коммунхоз Петропавловск»:

— Есть люди, которые, да, согласны заключить договор, но это считанные люди. Если люди пойдут навстречу, будут все заключать, независимо от того, что один заключил, другой не заключил. Правильно, чтобы все платили. Население, как зеркало, оно сразу замечает… Почему у этого человека есть в квитанции оплата за ТБО, а у этого, к примеру, нет. Я плачу, а сосед не платит.

Вывод один — пока каждый не проявит сознательность, не посмотрит на эту проблему со стороны, стихийной свалке быть!

Анастасия Остертак