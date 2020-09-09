С 1 сентября в СК стартовал четвертый поток обучения по проекту «Бастау»

Сейчас курсы проходят дистанционно на платформе палаты предпринимателей «Атамекен», сообщает пресс-служба ведомства. Это более 50 уроков по 12 модулям, в числе которых налоги, финансы, маркетинг и другие направления. А после окончания обучения участник может претендовать на грант в размере до 200 МРП.

Это более полумиллиона тенге, а также получить кредит по льготной ставке. Почти 60% выпускников реализуют бизнес-проекты в сельском хозяйстве, и 40 — в сфере услуг. Всего с начала года по проекту «Бастау» североказахстанцам выдали 110 кредитов и 306 грантов.

Анастасия Остертак