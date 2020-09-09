Областной театр им. Н. Погодина в Петропавловске скоро станет новым

Глядя на это фото, сделанное в далеком 1914-м, очень сложно узнать русский драматический. Снимок 73-го совсем другой. На нем более привычный взгляду театр. Сейчас здание, которому ровно через 2 года исполнится полвека, снова перерождается. Таких масштабных ремонтных работ здесь не было давно.

Спартак Рамазанов, директор областного русского драматического театра им Н.Погодина:

— В основном текущие ремонты, была замена окон, с 72-го года деревянные окна были, потом поменяли на пластиковые, делали крышу, там у нас мягкая кровля была, сделали шатровую и в зале и кулуарах текущий ремонт проводили в 2015-м году.

С середины июля работа кипит и внутри здания, и снаружи. Храм искусства утепляют, рабочие занимаются отделкой. Но её цвета не изменятся, в отличие от окон. На смену тонированным синим придут классические прозрачные. Ночной подсветки, к которой все привыкли и полюбили, тоже больше не будет, фасад здания подсветят фонари на прилегающей к нему территории.

А таким дизайнер проекта обновленного русского драматического видит его внутри: в бирюзово-голубой гжели, серо-белом камне и с деревянными дверями. Из классики, к которой мы привыкли, останутся только роскошные люстры.

Выглядит все очень современно и сдержанно, не хватает немного «души», но ведь это только макеты. По ним сложно полностью понять, каким будет конечный результат ремонта. Но сложнее всего сейчас узнать «сердце» храма искусства.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Таким главный зал русского драматического театра им. Н.Погодина зрители не видели. Повсюду строительные леса, материалы, пыль. Понять, каким он будет после ремонта, сейчас очень сложно. По проекту частично изменится сцена, полностью освещение и все, что связано с электричеством. А значит постановки станут еще красочнее и интереснее. Наблюдать за ними гости театра будут на любимых красных креслах.

Главный зал преображается в рамках текущего ремонта, все остальные работы относятся к капитальному. В него вложат 212 млн тенге и планируют закончить в ноябре.

Дарья Пышмынцева