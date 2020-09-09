Мужчина в СКО по ошибке уничтожил чужие деревья

Видео, как двое мужчин пилят деревья в дачном обществе «Веснянка», вмиг распространилось по городским группам в социальных сетях. В тот же день сотрудники отдела городского ЖКХ обратились к полицейским.

Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что спил берёз проводили на территории одного из дачных участков.

Его владелец -69 летний житель Петропавловска нанял работников, чтобы те повалили белоствольных красавиц. Мужчина не знал, что для этого требуется разрешение, даже если деревья находятся на частной территории. Справку с одобрением на вырубку зелёных насаждений можно получить в акимате или на сайте электронного правительства. Вместо спиленных, хозяин дачи теперь посадит новые деревья.

Даулет Ромазанов, старший участковый инспектор полиции УПП №13 УП г.Петропавловска:

— За данное правонарушение в отношении владельца участка собран материал по ст.381-1 ч.1 КРК об АП и направлен в суд г.Петропавловска для принятия решения. За данное административное правонарушение грозит ответственность в виде штрафа 10 МРП.

Айгерим Муканова