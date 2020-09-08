В Петропавловске на 16 улицах планируют заменить почти 3 тыс старых фонарей

Это улица Букетова, фонари здесь уже морально устарели, их не меняли более 30 лет. Но им на смену пришли новые с яркими и энергосберегающими лампами. Теперь на освещение местные власти планируют тратить в два раза меньше. Всего на этой улице будут установлены порядка 70 светильников. Этими работами занимается организация «Sab barakat».

Максим Алешко, мастер ТОО «Sab barakat»:

— Работа началась с 7 июля. Планируем зажечь 15 сентября. Сделано уже более 70%. Работа идет хорошо. В организации «Sab barakat» работает более 20 сотрудников по освящению. 4 или 5 бригад занимаются только освящение города.

У уличных фонарей будет две светодиодные лампы. Одна будет направлена на тротуар, а другая — на проезжую часть. Всего в этом году планируют заменить почти 3 тысячи старых светильников, на новые.

Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— За 3 года с 16 по 19 год освящение было установлено на 15 улицах. В этом году планируем 16. Это улицы Потанина, Малышева , Ауэзова, Букетова Театральная, микрорайон Береке, Промзона, Индустриальная и тд.

Каждый год город понемногу преображается и жители этому рады.

Петропавловцы:

— Мы живем вот в этом доме, нам ставят новое освящение. Мы очень рады. Постоянно у нас вообще свет был, но думаю сейчас будет еще красивее, лучше. Мы довольны все.

— Это очень хорошо. По всему городу седлали такое освящение. Ходишь как днем. Никого не боишься, все видно. Вот это забота о нас, о ближних, как говорится, о народе.

Анастасия Остертак