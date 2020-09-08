В этом году в «Kozybayev University» выделили более тысячи грантов

Позади выпускные экзамены и единое национальное тестирование. Еще вчерашние абитуриенты, а теперь уже студенты сидят на парах и познают азы своей будущей профессии. Правда, в режиме онлайн. В этом году в «Kozybayev University» приняли более 2 тысяч первокурсников. Из них 919 учащихся, это 46% ребят, стали обладателями гранта.

Алмас Кенжегалин, ответственный секретарь приемной комиссии «Kozybayev University»:

— В текущем году большинство грантов было выделены на педагогические -341. Следом идет сельское хозяйство и биоресурсы-157 грантов. И информационно-коммуникационные технологии. Туда выделили 86 грантов.

Студентами на бюджетной основе по программе «Серпін-2050» стали 90 молодых людей. Государственная программа направлена на восполнение кадров в трудодефицитных регионах. Претендовать на них могут, в первую очередь абитуриенты из Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— О том, сколько грантов выделили для студентов-магистрантов в «Kozybayev University», стало известно только на днях. Их получили 136 человек, они уже приступают к учебе. Здесь в приоритете по-прежнему остались образование и технические науки.

Жанель Бисенбаева