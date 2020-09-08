Полицейские СК задержали пьяного водителя с огнестрелом и тушами диких уток

Нетрезвый водитель, перевозивший в салоне своего автомобиля три незарегистрированных ружья и две туши диких уток, задержан в Мамлютском районе. В двух километрах от села Дубровное сотрудник природоохранной полиции и местный егерь остановили автомашину LADA Granta, за рулем которого был 33-летний сельчанин.

В ходе досмотра в багажнике у него обнаружили три единицы гладкоствольного оружия и 18 патронов. Никаких разрешительных документов, в том числе охотничьего билета и путевки на отстрел, у автовладельца не было. Не скрывал браконьер и свою добычу.

Более того, водитель LADA Granta находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате оружие у него изъяли и составили в отношении нарушителя природоохранного законодательства сразу три административных материала, которые направлены в суд. Напомним, с 5 сентября в регионе открылся сезон осенней охоты.

Айгерим Муканова