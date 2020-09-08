Каждый блок Послания рассмотрели члены городского общественного совета

Просторный зал, большое количество людей, а значит разница мнений. Показывать своим гражданам общественные собрания разных уровней, чтобы те понимали, как такой механизм работает и зачем он нужен — нормальная мировая практика.

Соседняя Россия от нее не отстает, Казахстан запаздывает. Касым-Жомарт Токаев в новом Послании поручил этот пробел восполнить. Но начал Президент со слов благодарности. И они нашли отклик у североказахстанцев.

Жангельды Тажин, член городского общественного совета:

— Как сказал президент в своем Послании, коронавирус и связанная с ним пандемия показали добрые нравственные качества нашего народа. Во-первых, самоотверженный труд наших врачей, труд работников системы здравоохранения, которые многие заболели. Они добросовестно выполнили свой долг.

Больше 280 врачей по всей стране в период пандемии отдали свои жизни. Те, кто заболели коронавирусом, получили финансовую поддержку от государства. По поручению Президента, работу по оказанию материальной помощи медикам нужно продолжать.

Бейбит Мустафина, член городского общественного совета:

— 150 млрд тенге это очень большие деньги на второе полугодие выделяется здравоохранением, я считаю это здорово, и это будет большим стимулом для работы.

Стимул не сдаваться на тернистом пути к отцовству и материнству — тоже повод для обсуждения нового Послания. Казахстанцы стали в 7 раз ближе к программам ЭКО. Пополнение в семье — повод задуматься о собственном жилье. Здесь на помощь казахстанцам приходят разные программы. Одна из новых — «5-10-20».

Жасулан Ахметов, член городского общественного совета:

— Я вспоминаю 2000-е годы, когда люди брали кредиты под 16% годовых. Я когда считал, примерно получалось, на 20 лет надо было отдать 2,5 стоимости квартиры банку. Это ненормально. Сегодня 5% , и это очень здорово.

Также здорово, как создание новых и пересмотр существующих законов и норм. Последние, по мнению Павла Афанасьева, по ряду причин не могут быть достаточно эффективными.

Павел Афанасьев, член городского общественного совета:

— Например, у нас в РК до сих пор существует целый комплекс разрозненных законов, которые между собой никак не взаимодействуют во множестве своих положений. Статьи иногда противоречат друг другу, отсутствуют какие-то сквозные цели, общие задачи. Даже терминологический аппарат бывает разным.

Таким же разным, как отношение жильцов многоэтажек, в которых они живут и проблемах, возникающих в них. Об институте объединений собственников имущества в Послании президент тоже говорил. В перспективе ОСИ в Казахстане полностью заменят КСК.

Сергей Худяков, член городского общественного совета:

— Это школа в управлении, умение налаживать диалог с жителями на равных, умение вовлекать жителей в планирование бюджета собственного дома. Как мы можем говорить о бюджете города или страны, если люди не хотят участвовать в разработке бюджета собственного дома.

При этом хорошо зная, где в нем лифт барахлит, крыша течет и подъезд пора ремонтировать. По концепции ОСИ у казахстанцев будет больше прав и власти, а воспользуются ли они ими или равнодушно пройдут мимо, уже совсем другой вопрос.

Дарья Пышмынцева