К.Аксакалов вручил ключи от новых квартир жителям села Новоишимского

В текущем году в районе имени Г.Мусрепова привели в порядок 9 школ. Выделили 650 миллионов тенге. По программе «Енбек» в Нежинке отремонтировали школу. Ее посетил глава региона, Кумар Аксакалов пообщался с местными жителями, которые очень рады изменениям.

Аналогичные работы провели и в селе Привольном. За счет ТОО «Астык-Привольный» здесь строят стадион. Завезли тренажеры, установили мини-футбольную коробку. Для сельчан это стало излюбленным местом.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— Аким области подарил местной детворе мячи. По словам главы региона, в селах необходимо развивать спорт. За счет местного бюджета здесь решили проблему с освещением, отремонтировали 4 км дорог. На строительство домов для семей, переехавших из южных регионов Казахстана, из госбюджета выделили более 370 миллиона тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году в сёлах региона возвели 428 домов. В этом их станет больше -без малого 800. А всего в 2019-ом в СК переехали 2000 человек. Улучшение благосостояния граждан — первоочередная задача. По программе «Енбек» отремонтировали и районный дом культуры.

Оценил Кумар Аксакалов и новый облик досугового центра. Глава региона заявил о важности развития творческих способностей среди сельского населения. Возвели в райцентре и новые малые архитектурные сооружения, а в Парке Победы открыли Аллею Славы.

На благоустройство затратили 19 млн тенге. Затем аким области посетил местную школу искусств. Она в этом году тоже заметно преобразилась. В учреждении дополнительного образования обучается 1300 ребят.

Аким района Агзам Тастемиров рассказал главе региона о проделанной работе за 8 месяцев.

В этом году в Новоишимском начали строительство крытого хоккейного корта, отремонтировали систему водоснабжения в 8 сёлах, а 128 домов подключили к централизованной системе водоснабжения. Ремонт дорог — еще один немаловажный вопрос.

Посетил аким области предприятие «ПМК-5». Компания обеспечивает район необходимыми строительными материалами. Производство от пластиковых окон до бордюров и блоков. В планах изготовление изделий из металла.

Карыбай Шаяхин, директор ТОО, район им. Г. Мусрепова:

— Купим станок для изготовления профилей. Также планируется изготовление шурупов и саморезов. Есть спрос.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— В каждом районе должны быть такие малые предприятия. Необходимо наличие перерабатывающих цехов. В нашем регионе есть сырье. Теперь надо этим пользоваться и вести дела.

В этот же день в райцентре сдали в эксплуатацию 50-квартирный дом. Жить в нём будут госслужащие, врачи, малообеспеченные и многодетные семьи. Аким области вручил новоселам ключи от дома, побывал в одной из квартир. Семье подарил стиральную машину.